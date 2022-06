Stiri pe aceeasi tema

- La insistentele presedintelui CJ Timis, Alin Nica, dar si ale altor lideri PNL, premierul Nicolae Ciuca a retras, miercuri, de pe ordinea zi proiectul unei Ordonante de Urgenta prin care sunt acordati bani de la bugetul national proiectului Timisoara – Capitala Culturala Europeana. Nemultumirea liberalilor…

- Este necesara alinierea noii tehnologii a vehiculelor cu infrastructura existenta a orașului Ca urmare a celor doua incidente petrecute la Timișoara, sambata, respectiv luni, cand doua tramvaie Bozankaya au ramas blocate pe șine, reprezentanții producatorului turc fac o serie de clarificari. Blocarea…

- Dupa doar cateva ore de la intrarea pe traseu, sambata dimineata, tramvaiul turcesc Bozankaya s-a oprit brusc pe șine, intr-o intersecție aglomerata din Timișoara, blocand traficul, scrie Opinia Timișoarei . Pentru aproximativ 15 minute, garnitura a fost blocata in intersecție, iar traficul rutier și…

- La aproape un an de zile de cand primul tramvai noi produs de turcii de la Bozankaya a ajuns la Timișoara, prima garnitura a intrat și oficial in serviciul public. Sambata dimineața primul mijloc de transport cumparat cu fonduri europene a ieșit pe traseul liniei 1. Primul tramvai nou din ultimii 50…

- In urma coliziunii, trei persoane au fost ranite. Doua dintre victime prezinta politraumatisme și una atac de panica. Acestea au fost transportate la spitalul din Gaești pentru ingrijiri și investigații medicale. Cea de-a treia victima a refuzat transportul la spital.„La locul accidentului au fost gasite…

- La inceputul acestui an, liderul formației reșițene Cristi Iakab and The Road Band, a anunțat ca a pus bazele unui nou proiect muzical ce poarta numele de Dirty Pockets, iar spectatorii timișoreni au ocazia sa asiste la primul recital al acestei trupe din orașul nostru, evenimentul urmand sa se desfașoare…

- Intr-un anunț oficial transmis de compania turceasca responsabila cu producția noilor tramvaie pentru Timișoara, aflam ca vinovația apariției a ceea ce producatorul numește ”incidentul cu emisii de fum” la tramvaiul Bozankaya numarul 5 aflat in teste in orașul de pe Bega, care a avut loc pe 30 martie…

- Sase autovehicule au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1 Timisoara - Deva. Trei persoane, printre care si un copil, au murit, iar alte trei sunt ranite. Traficul rutier este blocat. In accidentul produs pe autostrada A1, in zona localitatii Margina din judetul…