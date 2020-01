Noul tip de coronavirus a făcut un al doilea deces, în China Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost confirmate 41 de cazuri de pneumonie ca urmare a infectiei cu noul coronavirus. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial si a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru aceasta eventualitate. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

