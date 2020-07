Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat, pentru a treia zi consecutiv, un record de numar de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, potrivit datelor raportate vineri la orele 20.30 (sambata, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, citata de AFP.Cele 77.638 de noi contaminari recenzate intr-o…

- La sfarșitul anului trecut, Maserati a publicat primele fotografii camuflate cu prototipul viitorului MC20 (Maserati Corse 2020). Inițial, lansarea noului supercar a fost programata pentru luna mai, insa pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a dus la amanarea evenimentului. Conform oficialilor italieni,…

- Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat autorizarea condiționata de punere pe piața a medicamentului Remdesivir pentru tratarea adulților și copiilor de peste 12 ani bolnavi de Covid-19, a anunțat joi Agenția . Dupa aprobarea de catre Comisia Europeana poate fi folosit oficial. Remdesivir este…

- Japonia urmareste situatia din Hong Kong cu "profunda ingrijorare" dupa ce China a adoptat o noua lege de securitate pentru oras, a declarat luni prim-ministrul nipon Shinzo Abe, care a subliniat importanta mentinerii demersurilor de respectare a principiului "o tara, doua sisteme", informeaza Reuters.…

- Tensiunile din pietele financiare ar putea afecta Romania, dar, momentan, impactul nu este unul consistent in economie. Claudiu Cazacu, analist X-Trade Broker, crede ca dolarul va fi mai slab daca revoltele din SUA vor continua, potrivit Mediafax.Analistul finaciar Claudiu Cazacu sustine ca…

- Prezenta lunetistilor prin multime a fost iesita din comun. Motivul: unul dintre ofiteri a atras imediat atentia pentru ca era inarmat cu o pusca ultra-moderna, scrie Thedrive.com. Seeing the snipers walk with the crowd was strange for a number of reasons, but one of the sniper's huge and…

- La inceputul acestui an, Kanan Ali a fost eliberat din inchisoare, iar vestea a bulversat-o total pe fiica lui Adrian Enache. Artistei ii este extrem de teama ca barbatul ar putea sa se razbune pentru faptul ca a fost inchis, așa ca au fost nevoie de masuri sporite de siguranța pentru frumoasa bruneta.…

- In urma cu cateva zile, Alpina a publicat primul teaser care anunța debutul noului XB7. Modelul pregatit de specialiștii din Buchloe are la baza actualul BMW X7 in versiunea M50i. Acum, Alpina a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul XB7. Din punct de vedere estetic, SUV-ul cu șapte…