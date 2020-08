Noul supercar electric alimentat cu hidrogen poate accelera pănă la 354 km/h Constructorul american Hyperion a prezentat supercarul electric alimentat cu hidrogen XP-1, care ofera o autonomie de peste 1.600 de kilometri și ajunge la 96 km/h in mai puțin de 2.2 secunde. Constructorii auto independenți incep sa-și faca tot mai mult simțita prezența in industria auto, iar ultimul exemplu in acest sens este Hyperion. Americanii au prezentat noul supercar electric XP-1, c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

