Noul subprefect USR: trei nume! Finalistii desemnati de USR PLUS Iasi intra, de azi, in evaluarea Bucurestiului. Biroul National al formatiunii i-a chemat la interviu pe toti cei care aspira in tara la functiile de prefect si subprefect. Amintim ca Iasul va avea un subprefect PNL si unul de la USR PLUS, in timp ce prefectul a ramas cel liberal. Impartirea celor 42 de asemenea functii a nemultumit Clujul, care va avea prefect de la UDMR dupa ce Ludovic Orban a tinut neaparat sa-l pastreze pe cel de la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

