- Daniel Racianu, candidat independent la funcția de primar al comunei Alexandru cel Bun, vine in fața alegatorilor cu dorința de schimbare in bine a lucrurilor in comuna in care locuiește. Și-a propus proiecte posibile și realiste pentru comuna. Candidatul la fotoliul de primar apreciaza ca are pregatirea…

- In dimineața zilei de 22 mai a.c. au avut loc mai multe percheziții la Primaria Tarcau. Descinderile, conform ziarului Atacul, au fost efectuate de lucratori din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Neamț – Direcție Generala Anticorupție. Din primele date se pare ca in afara sediului primariei…

- STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI – NEAMȚ […] Articolul STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI – NEAMȚ apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .

- ■ anul agricol 2023-2024 este inca secetos ■ de la inceputul lunii octombrie 2023 și pana la sfarșitul lunii aprilie 2024 s-au inregistrat 155 mm precipitații, fața de 200 mm cat este suma multianuala optima, existand in sol un deficit de apa ■ fermnieri se plang de criza cerealelor creata de importurile…

- ■ Viorel Andrei ■ Se intampla ca, de mulți ani, sa tot caut diverse informații prin arhiva ziarului Ceahlaul, cotidian (o vreme saptamanal) al ținutului Neamț care, din 1968, de la aparița sa, se constituie intr-o oglinda a vieții sociale, politice, culturale, artistice, sportive nemțene. In cadrul…

- Comuna Dochia se afla in zona centrala a județului, pe malul stang al raului Cracau. Prima atestare documentara a comunei apare in 1864. Constantin Tudurache este candidatul PNL Neamț pentru Primaria Dochia. Domnul Tudurache este casatorit și are un copil, este fiu al comunei, nascut și crescut in Dochia,…

- Comuna Candești se afla in partea de sud a județului, la limita cu județul Bacau, pe malul drept al Bistriței. Vasile Bogdan Gherasim este candidatul PNL Neamț pentru primaria Candești. Domnul Gherasim este fiu al satului, nascut și crescut in Candești. Este consilier local de 12 ani și antreprenor…

