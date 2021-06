Noul standard al integrității propus de guvernanți: pot primi donații de la infractori, dacă ele sunt trecute în declarația de avere In logica Ministerului de Interne, președintele Iohannis poate accepta cadou o casa de la Sebastian Ghița, premierul Cițu nu are de ce sa refuze o șalupa oferita de Dorin Cocoș, iar ministrul Bode poate conduce un Porsche daruit de Nuțu Camataru. Important e sa le declare.”Integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitațiilor publice” este titlul Legii nr. 176 din 2010, cea care a introdus obligativitatea completarii declarației de avere și a celei de interese pentru oamenii care dețin posturi publice.Deși declarația de avere și cea de interese reprezinta acte personale, acestea devin publice… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

