Noul spital veterinar Prima Vet Pitești va fi inaugurat luna viitoare. Va avea program non-stop! Noul spital veterinar Prima Vet construit la intrarea in Pitești este gata și va fi deschis pe 20 februarie! Acesta va oferi servicii non-stop, fiind singurul loc din Pitești unde animaluțele vor putea fi operate, chiar și in situații de urgența. Acesta va fi un spital de grad doi, unul dintre cele mai mari și moderne spitale veterinare din Romania și Sud-Estul Europei! Lanțul Prima Vet mai are deja funcționale mai multe clinici in București, in Militari, Rahova și Drumul Taberei. Clinicile ofera servicii de endoscopie veterinara, precum și imagistica și intervenții chirurgicale la cele mai inalte… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romgermed te asteapta | Vino la clinica endocrinologie in Bucuresti Clinica de endocrinologie din Bucuresti este una dintre cele mai importante institutii medicale din Romania, care ofera servicii de inalta calitate pacientilor cu probleme de endocrinologie. Endocrinologia este o specialitate medicala…

- ​MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța semnarea unui credit sindicalizat in valoarea totala de 228 milioane de euro pentru refinanțarea și majorarea creditului sindicalizat…

- Ministerul Sanatații organizeaza, in perioada 23 octombrie–10 decembrie, vizite in vederea schimbului de experiența pentru 40 de medici și asistente medicale, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii „Maria Sklodowska Curie” din București, Romania. Medicii și asistentele medicale lucreaza in echipe,…

- In 2020, fondatorii clinicii veterinare The Vets – al carei acționar majoritar este medicul buzoian Radu Aronescu – au demarat un proces curajos: crearea celei mai mari rețele de servicii medicale veterinare, la inceput in București, apoi in toata țara. Gandul din spate e simplu: acela de a oferi servicii…

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul Romaniei.…

- In timp ce unii dintre artiști sunt cercetați pentru inșelaciune cu indemnizații din pandemia de COVID-19, cateva sute de lei care au fost acordate cu titlu de sprijin intr-o perioada dificila prin care a trecut omenirea, tunurile mari continua fara ca nimeni sa intrebe ce se intampla cu produsele medicale…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța rezultatele financiare aferente trimestrului trei din acest an.

- Peste 3.000 de pacienți au apelat la clinica buzoiana in primul an de activitate, pentru sevicii medicale minim invazive in proctologie și afecțiuni ale sistemului venos, dar și de gastroenterologie, dermato-venerologie, chirurgie plastica, chirurgie vasculara, chirurgie generala și ORL. In urma cu…