Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak s-a angajat miercuri sa reduca la jumatate inflatia in acest an, sa atace criza din sistemul de sanatate si sa lupte contra imigratiei ilegale, intr-un discurs in care si-a expus prioritatile in contextul gravelor turbulente sociale pe care le traverseaza Regatul…

- La doi ani dupa ce Regatul Unit de la Brexit, un sondaj Savanta, cerut de The Independent arata ca numarul persoanelor care se opun unui alt vot de aderare a scazut, mai puțin de un sfert dintre alegatori fiind acum impotriva unui referendum. Regatul Unit a parasit oficial UE la 31 ianuarie 2020 și…

- Un cetatean strain care vorbeste germana, are experienta in meserii cu deficit de forta de munca - in domeniul medical, dar si in gastronomie sau IT, spre exemplu - ar trebui sa poata locui in Germania timp de pana la un an pentru a cauta de lucru si a fi angajat de proba.

- Marea Britanie nu isi va alinia legislatia cu Uniunea Europeana post-Brexit – afirma prim-ministrul Rishi Sunak. Economia britanica se confrunta cu o criza acuta a fortei de munca, iar firmele de stat si cele private celor o relaxare a normelor cu privire la migratie, care sa faciliteze procedurile…

- Meta, proprietarul care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a anunțat ca iși va reduce 13% din forța de munca. In total, 11.000 de angajați urmeaza sa fie disponibilizați din numarul sau global de 87.000 de angajați, transmite replicamedia.md. Intr-o declarație, directorul executiv al Meta, Mark…

- Numarul anual de noi imigranți in Canada va fi marit pana la 500.000, pentru a compensa lipsa lucratorilor din sectoare „ca ingrijirea sanatatii, industrie si STEM (stiinte, tehnologie, inginerie si matematici)”, a anuntat ministrul Sean Fraser. Ministrul Fraser a justificat acest obiectiv prin faptul…

- Guvernul condus de Giorgia Meloni motiveaza eliminarea obligativitații prin lipsa ingrijoratoare de personal medical, impreuna cu scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Noul guvern va anula, de asemenea, amenzile aplicate tuturor persoanelor in varsta de peste 50 de ani care nu s-au vaccinat, a precizat…

- Mii de persoane au manifestat, sambata, in centrul Londrei, cerand ca Regatul Unit sa revina in Uniunea Europeana. Marsul national de reunire de sambata a strans multimi de oameni, de la Park Lane pana in Piata Parlamentului. Oameni din toata Marea Britanie au calatorit ore intregi pentru a participa,…