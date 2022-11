Noul sezon de schi începe cu amenzi dublate. Cea mai mare sancțiune este de 10.000 de lei Veste proasta pentru amatorii sporturilor de iarna dar și pentru proprietarii partiilor: din acest sezon, sacțiunile ar putea fi dublate, ajungandu-se la 2.000 de lei in cazul persoanelor fizice și 10.000 de lei in cazul firmelor. Decizia ar putea fi luata in cadrul ședinței de Guvern de miercuri, pe ordinea de zi fiind o Hotarare privind „amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement”. O prima decizie vizeaza „pantofarii”, cum sunt numiți ironic cei care vin pe munte fara a fi echipați corespunzator. Conform noilor prevederi, „accesul pe partiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

