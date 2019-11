Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mijlocașului de 29 de ani reprezinta principalul obstacol in calea realizarii transferului. Victor Pițurca are un start ezitant de mandat in Banie, cu doar 12 puncte stranse in 8 partide. Antrenorul oltenilor vrea sa intareasca lotul pentru a ramane cu șanse reale in lupta pentru titlu. Principala…

- Everton a remizat, duminica, cu Tottenham, scor 1-1, in etapa 11 din Premier League, potrivit Mediafax.Tottenham a deschis scorul, in minutul 63, prin golul inscris de Dele Alli. Acesta a șutat de la marginea careului pe partea stanga a porții și l-a invins pe portarul Pickford. In minutul…

- Echipa de baschet masculin SCM „U” Craiova va disputa in acest weekend al doilea meci consecutiv pe teren propriu, dupa cel cu BCMU Pitesti, din etapa precedenta. Elevii lui Aleksandar Todorov vor primi vizita formatiei Steaua bucuresti. Partida este programata duminica, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta…

- Pilotul eston Ott Tanak (Toyota) a obtinut, duminica, titlul de campion mondial la raliu (WRC), dupa etapa din Catalonia, potrivit NEWS.ro.Tanak ii succede in palmares francezului Sebastien Ogier. Cu o etapa inainte de finalul sezonului, in Australia, Tanak, ocupantul locului doi in…

- In 31 octombrie, in sala de sport a Scolii ”Vasile Alecsandri” din Baia Mare, va avea loc editia 2019 a interligii de iarna Trofeul ”Gheorghe Ene” in Maramures. Cinci echipe s-au inscris in Maramures la editia 2019 a interligii de iarna Trofeul ”Gheorghe Ene”, competitie destinata copiilor nascuti in…

- DTO Rally Team duce ultima lupta a sezonului la Tess Rally 2019. Șapte din opt raliuri s-au desfașurat in sezonul 2019 in Campionatul Național de Raliuri, cu lupte stranse pe probele speciale, cu victorii și abandonuri, cu reușite și greșeli, dar cu un progres constant de-a lungul celor șase luni de…

- Weekend-ul care tocmai s-a incheiat a fost unul plin pentru pasionații de motorsport. Aceștia au putut urmari etapa de WRC (Campionatul Mondial de Raliuri) din Turcia. Anul acesta, in Raliul Turciei, concurenții au avut de parcurs 310 kilometri de probe speciale. La finalul celor 17 teste cronometrate,…

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele primei etape din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a V-a. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!