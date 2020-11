Noul șef liberal al CJ Vrancea respinge logica epurărilor: A tăia e o mare prostie Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat despre inlocuirea conducerii DGASPC Vrancea (un subiect vehiculat inca din campania electorala de la alegerile locale), ca scopul sau nu este acela de a da oameni afara, ci de a gasi solutii. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera "Va asigur ca ma pricep la ceea ce inseamna administratie si nu sunt nici conflictual. Dupa 20 si ceva de ani de baronat, nu poti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa a depasit sambata pragul de 400.000 de morti din cauza covid-19, iar aceste bilanturi in Franta si Italia au depasit pragul de 50.000, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, fapte marcante si un rezumat al evolutiei pandemiei in lume. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca in prezent la terapie intensiva sunt 1.400 de paturi pentru cazurile COVID-19, alte 280 urmand sa fie disponibile in urmatoarele doua saptamani. Citește și: Olanda se opune ca Romania…

- Primarul general, Nicusor Dan, a subliniat sambata ca pretul gigacaloriei nu va creste iarna aceasta. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera "Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, saluta decizia președintelui CJ Caraș Severin, Romeo Dunca, cel care a donat județului proiectul ”Proiectul NEDEIA”. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți o prefera…

- Romanii vor sa calatoreasca de sarbatori daca regulile impuse de autoritați vor permite deplasarile, insa le e teama sa faca in avans rezervari la unitați de cazare, este concluzia unui studiu realizat in luna noiembrie de platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro. Citește și: Olanda…

- Europarlamentarul Mihai Tudose susține ca liberalii iși fac deja planuri și campanie electorala pe banii din fondurile europene, insa in toata Europa este o stare de blocaj din cauza faptului ca Ungaria și Polonia amenința cu dreptul de veto și ar putea bloca intreg planul financiar. Citește…

- FC Voluntari a anuntat, vineri, ca in urma celor mai recente teste pentru coronavirus s-au descoperit 14 cazuri de infectare. Jucatorii si membrii stafului tehnic infectati sunt in izolare, potrivit news.ro. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona…

- "Sa venim putin la acest raport al OLAF. Nu ma dezic de ce s-a intamplat in mandatul meu, dar vreau sa fim foarte clari: un studiu de fraudare a TVA facut la nivelul UE constata ca Romania are cel mai inalt nivel procentual de fraudare – 30%, care inseamna circa 6 miliarde de euro. La totalul UE,…