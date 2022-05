Stiri pe aceeasi tema

"Pentru mine incepe astazi o noua etapa, plina de provocari si, sper eu, de reusite, in fruntea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Le multumesc domnului premier Nicolae Ciuca si domnului ministru Adrian Caciu pentru incredere, sunt onorat sa pot contribui la dezvoltarea si modernizarea acestei…

Lucian Heius a fost numit presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), decizia fiind semnata joi de premierul Nicolae Ciuca, așa cum anunțA, in exclusivitate, STIRIPESURSE.RO.

Președinții polonez, lituanian, leton și estonian s-au deplasat in capitala ucraineana Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Zelenski, a declarat un consilier al liderului polonez citat de BBC, informeaza Mediafax.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a transmis, dupa operationalizarea Radarului Marfurilor, respectiv Sistemul National RO-e-Transport!, ca "este un element-cheie in strategia de reducere a evaziunii fiscale, unul din obiectivele majore pe care si le-a asumat in acest an, anunța news.ro.

Ucraina nu va putea indeplini ultimatumul Federației Ruse, deoarece pentru a-l indeplini este necesar sa se distruga complet poporul ucrainean. Asta a precizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat presei europene. Un extras din care a fost publicat de presa ucaineana,…

Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) blocheaza fondurile deținute de compania aeriana rusa Aeroflot, controlata indirect de Vitaly Gennadyevich Savelyev, Mikhail Igorevich Poluboyarinov și Sergey Viktorovich Chemezov.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, vineri seara, un nou mesaj in care a reiterat determinarea ucrainenilor de a-si apara tara si pamantul, anunța news.ro.

Toate documentele care nu sunt inca digitalizate/disponibile in format electronic se pot transmite de contribuabili prin intermediul Formularului de contact accesibil in serviciul Spatiul Privat Virtual, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala.