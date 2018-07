Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la numirea in functia de subprefect, Valentina Iosub a depus o noua declaratie de avere. Documentul mentioneaza bunurile si veniturile detinute de reprezentantul Guvernului in teritoriu, din care functionarul a uitat sa mentioneze prima de instalare solicitata in iulie 2017.

- Niciun concurent pentru funcția de procuror-șef al DNA. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, 19 iulie, ca pana in prezent nu s-a inscris nimeni la concursul pentru ocuparea functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Libertatea, o coperta de colecție: lista celor…

- Comisarul șef Alin Cristian Arbagic, șeful Secției 6 Poliție Rurala Targu- Carbunești, și-a trecut in noua declarație de avere și caștigurile obținute in urma pariurilor sportive. Suma totala primita de omul legii este de 8.000 de lei, in ultimul an fiscal incheiat, bani care s-au adaugat la…

- Candidatii la cele doua posturi de conducere scoase recent la concurs de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj nu au reusit sa obtina nota minima de promovare. Comisarul sef de politie Alin Cristian Arbagic, imputernicit sef la Sectia 6...

- Oumuamua, primul obiect interstelar descoperit in Sistemul Solar, se deplaseaza de la Soare mai repede decat se asteptau astronomii. Rezultatele obținute de cercetatori indica faptul ca Oumuamua este cel mai probabil o cometa interstelara si nu un asteroid.

- Daca in declaratia pe 2017 aparea 25.159 pentru functia de ministru in Ministerul Dezvoltarii si 43.802 pentru functia de deputat, in cea depusa de 15 iunie este trecut un venit 161.912 doar din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Atat in 2017, cat si in 2018, in declaratia de avere a lui…

- Declarația de avere a primarul municipiului Calarași, Dragulin Daniel Ștefan este contradictorie cu cea a soției sale Dragulin Vasilica-Nicoleta deoarece la capitolul ”Cladiri” apar ca proprietari exclusivi a doua imobile persoane diferite. Primarul Dragulin declara ca proprietar exclusiv al acestor…

- USR vine cu anunț neașteptat. Ionut Mosteanu, deputat USR, a afirmat miercuri ca a verificat "pe internet" seria sasiului masinii care apare pe chitanta privind plata rovinietei postata pe Facebook de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu