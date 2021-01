Stiri pe aceeasi tema

- Acest decret vizeaza sa ”creasca investitiile in industriile manufacturiere si in muncitori, pentru a reconstrui mai bine”, a declarat presei un oficial din cadrul administratiei Biden. El adauga ca obiectivul decretului este sa indemne totodata agentiile federale sa suprime lacune juridice exploatate…

- Urmatorul secretar american al Apararii, Lloyd Austin, s-a angajat marti sa combata extremismul in randul militarilor americani, dupa ce soldati in civil au participat la asaltul sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump asupra Capitoliului, informeaza AFP. "Activitatile la care am asistat…

- Ministrul german de externe Heiko Maas si-a exprimat vineri satisfactia in urma unei demers prin care Congresul american incearca sa opreasca aplicarea planului presedintelui in exercitiu Donald Trump de retragere a circa 12.000 de militari americani din Germania, relateaza agentia DPA. ''Desigur…

- Congresmeni americani au facut publica joi versiunea finala a unui proiect de lege mamut privind politica de aparare a Statelor Unite, ce ar stopa planurile presedintelui Donald Trump de a retrage o parte a trupelor stationate in Germania si care deschide calea unei dispute cu acesta in ultimele…

- Premierul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru a-l felicita pentru victorie, despre care a afirmat ca arata forta democratiei americane, si pentru a se angaja sa dezvolte in continuare legaturile strategice dintre cele doua tari, transmite…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, ar putea reveni, cel putin partial, asupra retragerii a 12.000 de militari americani din Germania, anuntata de Donald Trump, conform unor comentarii ale consilierilor sai din domeniul apararii, fiind evocata inclusiv posibilitatea unei suplimentari de trupe in…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters.