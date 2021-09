Stiri pe aceeasi tema

- ​Noul sef al Bisericii Ortodoxe sârbe din Muntenegru a fost întronizat duminica, sub protectia comandourilor de politie care au dispersat manifestanti ostili cu gaze lacrimogene, transmite AFP citata de Agerpres.Episcopul Joanikije a fost transportat cu elicopterul la manastirea…

- Politia a dispersat duminica dimineata sute de manifestanti muntenegreni stransi in orasul istoric Cetinje si hotarati sa impiedice intronizarea sefului Bisericii Ortodoxe sarbe (SPC) in Muntenegru, a relatat televiziunea publica (RTCG), transmite AFP.

- Politia a dispersat, in aceasta dimineața, sute de manifestanti muntenegreni stransi in orasul istoric Cetinje si hotarati sa impiedice intronizarea sefului Bisericii Ortodoxe sarbe (SPC) in Muntenegru, a relatat televiziunea publica (RTCG). Fortele speciale au folosit gaze lacrimogene asupra manifestantilor…

- Guvernele Uniunii Europene au convenit luni sa inlature SUA si alte cinci state de pe lista UE a tarilor sigure pentru calatorii, ceea ce inseamna ca vizitatorii din aceste tari probabil se confrunta cu restrictii mai aspre, precum teste si perioade de carantina, relateaza Reuters. Kosovo, Israel, Muntenegru,…

- Turcia, Muntenegru, Statele Unite ale Americii, Israel, Maroc, Puerto Rico, Costa Rica si Sint Maarten sunt tarile/teritoriile care au fost clasificate in zona rosie in functie de rata de incidenta cumulata a imbolnavirilor cu noul coronavirus, potrivit listei transmise, joi, de Comitetul National…

- Dupa ce, la finalul saptamanii trecute, au castigat titlul de campioni nationali, la Braila, boxerii Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, Marian Ghinoiu (51 kg) si Iulian Dumitrescu (75 kg), au fost convocati la lotul national de tineret al Romaniei. Cei doi se vor prezenta, de astazi, la Bacau, acolo…

- CS Gloria 2018 ataca noul sezon Liga Florilor MOL avand in echipa multiple campioane de orgine straina, dar cu suflet de bistrițence. Dintre cele trei spanioloaice care fac parte din echipa, doar una a fost prezenta la evenimentul de aseara, fiind accidentata. Celelalte doua sunt in Span ia, in pregatire…

- Muntenegru ar putea pierde o parte din teritoriu. A imprumutat un miliard de dolari de la chinezi, ca sa faca o austostrada care sa traverseze tara. La executie a venit tot o firma din China, care, din 2015 si pana acum, a facut 40 de kilometri de autostrada si a terminat banii. Muntenegru…