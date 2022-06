Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie trebuie sa aiba o armata capabila sa lupte in Europa și sa invinga Rusia, a spus noul șef al armatei britanice, citat de presa locala și de agenția Reuters . Premierul britanic Boris Johnson, un susținator puternic al Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, a exclus trimiterea de trupe britanice…

- Mesaj al secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana Mircea Geoana. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - NATO va adopta la summitul de la Madrid un nou concept strategic, adaptat ultimelor provocari în materie…

- O parte a militarilor rusi refuza sa continue operatiunile de lupta in Ucraina din cauza pierderilor grele. Soldatii sunt desfasurati in apropierea granitei si asteapta sa se intoarca in Rusia. O parte a militarilor brigazii 38 de puscasi motorizati de garda separata a Armatei 35 de Arme Combinate a…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar armatele ruse nu se opresc sa bombardeze cat mai multe orașe din țara vecina a Romaniei. Rusia avertizeaza SUA sa nu mai trimita armament Ucrainei, iar pana in prezent nu s-a gasit nicio rezolvare pentru deschiderea unui nou coridor de evacuare a…

- Este ziua 57 de razboi, insa nici acum, cand Sfintele Sarbatori Pascale bat la ușa, Rusia nu accepta armistițiul. Deși acest lucru nu este posibil, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu și-a pierdut speranta de pace. Ba mai multe decat atat, liderul de la Kiev a contrazis afirmatiile Kremlinului…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar forțele ruse bombardeaza majoritatea orașelor . Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt atacate intens de Rusia. Armata rusa incearca sa avanseze spre orașul Zaporojie din sudul Ucrainei. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul…

- Rusia iși intarește forțele pentru un nou asalt asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, pregatind scena pentru o lupta prelungita care va provoca cu siguranța pierderi grele de ambele parți, se arata intr-o analiza publicata de Reuters. Orașul port Mariupol nu a fost inca cucerit de ruși, chiar daca…

- Forțele ruse se regrupeaza pentru un nou asalt pe care il pregatesc in estul Ucrainei, avertizeaza serviciul militar de informații al Marii Britanii. Președintele Volodimir Zelenski le cere ucrainenilor sa se pregateasca pentru atacuri și mai puternice ale rușilor. Explozii puternice au fost in Nikolaev,…