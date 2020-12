Noul secretar general al OSCE este Helga Schmid Germanca Helga Schmid a fost numita vineri in functia de secretar general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), au declarat diplomati europeni pentru DPA. Decizia a fost luata vineri, prin consens, de ministrii de externe ai celor 57 de state membre ale OSCE, intr-o reuniune prin videoconferinta. Schmid s-a remarcat mai ales ca unul dintre negociatorii importanti inaintea semnarii acordului international privind programul nuclear iranian, in 2015. Helga Schmid preia functia in contextul manifestarii unor crize majore, precum cele din Belarus, Ucraina si regiunea Nagorno-Karabah.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

