Noul secretar general al Guvernului este vechiul secretar adjunct

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Neacșu a fost deputat PSD in 2008-2016.Florin Cițu a declarat cu doar cateva ore inainte de numire ca Marian Neacșu poate fi pus in funcția de secretar general al guvernului doar daca indeplinește criteriile de legalitate. Președintele PNL spunea ca i-a cerut premierului Nicolae Ciuca sa fie…

- Marian Neacșu a fost deputat PSD in 2008-2016.Florin Cițu a declarat cu doar cateva ore inainte de numire ca Marian Neacșu poate fi pus in funcția de secretar general al guvernului doar daca indeplinește criteriile de legalitate. Președintele PNL spunea ca i-a cerut premierului Nicolae Ciuca sa fie…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca in cazul lui Marian Neacsu, propus pentru functia de secretar general al Guvernului, Grindeanu este de parere ca trebuie sa se respecte legea. ”Poate fi numit in aceasta functie si se considera necesara numirea domnului…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca Marian Neacșu este propunerea lui pentru funcția de secretar general al Guvernului! Asta, deși fostul lider PSD are o condamnare de 6 luni de inchisoare cu suspendare. Neacșu a fost exclus din PSD, in era Liviu Dragnea, și s-a inscris in PRO Romania, de unde PSD l-a susținut…

- Nicolae Ciuca este numele noului premier agreat in urma negocierilor dintre PSD, PNL si UDMR. Varianta aleasa de cele trei formațiuni confirma informația publicata in urma cu cateva zile de Puterea.r o, cand a fost stabilit un acord de principiu pentru poziția de viitor șef al guvernului. Florin Citu…

- Secretar general adjunct al Guvernului, Bogdan Ghelbere a transmis un mesaj misterios pe grupul de WhatsApp al primarilor PNL din Timis, sugerand ca ar putea sa-si piarda functia. El insoteste insa textul cu un document cu care nu prea are mare legatura. Apropiat al lui Alin Nica, Bogdan Ghelbere este…

- Prefectura Timiș are, de astazi, un nou secretar general, dupa ce in Monitorul Oficial a fost publicat ordinul semnat de premierul Florin Cițu. Prin acest document s-a decis aplicarea mobilitații din funcția de inspector guvernamental in cea de secretar general pentru Mircea Bacala. Acesta a ocupat…