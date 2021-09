Noul Samsung Galaxy A52s: Numele de familie „S” vine cu puterea Snapdragon 778G și o culoare atractivă In martie anul trecut, dupa o multitudine de zvonuri și informații scurse catre presa și bloguri de specialitate, Samsung a prezentat oficial noile sale telefoane Galaxy A52 și Galaxy A52 5G, doi „gemeni” cu cate o camera de 64 MP, incarcare rapida și un ecran AMOLED de pana la 120 Hz. De curand, aceste telefoane sunt disponibile și pe piața din Romania. Acum insa, coreenii de la Samsung au luat varianta 5G și au actualizat-o cu un procesor mai puternic. Rezultatul este noul Samsung Galaxy A52s, care, așa cum era de așteptat, moștenește toate caracteristicile și designul lui Samsung Galaxy… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

