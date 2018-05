Noul regulament european privind protectia datelor: Mai multa siguranta pentru cetatenii europeni

Stiri pe aceeasi tema

- O cincime (21%) din companiile din Romania anticipeaza ca implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) va afecta comportamentul de plata, media la nivel european fiind de doar 14%, potrivit datelor Raportului European pe 2018 privind Platile, remis joi AGERPRES. Chiar…

- Astazi la 19:15, ora Romaniei, Mark Zuckerberg va vorbi in fața Parlamentului European despre eșecul Facebook de a avea o politica de date potrivita și eficienta. Pe de o parte, aceasta intalnire la nivel inalt ilustreaza foarte bine importanța pe care Facebook, o companie privata, o are pe plan…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a cerut miercuri ca directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, sa vina personal in fata eurodeputatilor pentru a da explicatii in legatura cu utilizarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei sociale, relateaza AFP. 'Toate grupurile…

- Peste 10.000 de municipalitați s-au inscris in portalul #WiFi4EU al Uniunii Europene prin care se vor implementa a rețele de Wi-Fi gratuit, a informat vineri Reprezentanța Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana (UE) vrea sa promoveze accesul gratuit la Wi-Fi pentru toti cetatenii si vizitatori…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…