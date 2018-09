Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de hotarare privind delegarea serviciilor publice catre companiile municipale infiintate de Primaria Capitalei anul trecut au fost aprobate joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). De aceasta data, proiectele contin si anexele cu patrimoniul, aprobandu-se astfel…

- Proiectele de hotarare privind delegarea unor servicii publice catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joi. Proiectele contin aceleasi contracte de delegare a serviciilor…

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru” si 10 voturi "impotriva”. Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului. "In perioada 2011-2016, Primaria Capitalei a alocat un pic peste 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Noi am alocat…

- Consilierii generali din Primaria Capitalei urmeaza sa dezbata in sedinta din 26 iulie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti un proiect conform caruia pensionarii bucuresteni, ce au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie, vor...

- Proiectul de hotarare privind stabilirea zonei de promenada din centrul Timișoarei a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local de astazi de catre primarul Robu. Edilul a precizat ca decizia a fost luata ca urmare a dezbaterii publice de ieri pe marginea acestui proiect, dupa ce au…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni joia viitoare, in 28 iunie, de la ora 15, in cadrul unei ședințe ordinare pe luna iunie. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotarare. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Municipiul Dej, Strada Simion Barnuțiu Nr. 1, Ap. 8, cu…

- Primaria Capitalei va acorda sume cuprinse intre 1.000 și 3.000 de lei cuplurilor care implinesc 25, 50, și 75 de ani de casatorie, a decis, joi, Consiliul General al Municipiului București. Proiectul a creat tensiuni și jigniri intre consilieri.Citeste si: Veste proasta pentru romanii cu…