- Peste o saptamana incepe revolutia parcarilor in centrul Bucurestiului. Reguli existente inca din 2019, dar nepuse in aplicare, vor fi implementate in teren, iar respectarea lor va fi aspru verificata. Riveranii din centrul Capitalei vor fi cei mai afectati.

- PROIECT DE HOTARARE… Consilierii locali liberali au depus, saptamana trecuta, la Primaria Vaslui, un proiect de hotarare prin care locurile parcarilor de reședința vor fi scoase la licitație. Conform actului normativ, fiecare familie sau societate comerciala va putea inchiria, in urma unei licitații,…

- Wolverine: Arma X este cea mai noua apariție din colecția de reviste de benzi desenate Marvel. Aceasta ediție poate fi cumparata doar de pe colecții.libertatea.ro sau de la chioșcurile de difuzare a presei. Personajul central al acestui numar este, poate, unul dintre cei mai cunoscuți supereroi din…

- Dorian Popa a locuit pana acum cațiva ani intr-o garsoniera din sectorul 3 din București. Din 27 mai 2022, artistul și-a scos locuința la inchiriat in regim hotelier. Intr-un vlogg pe Youtube, Dorian a spus cați bani a facut pana acum din aceasta afacere legala. In aproximativ o luna și jumatate, Dorian…

- Elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, prevede noul regulament cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar care va intra in vigoare la toamna. Documentul subliniaza ca dreptul la educație este de ordin constituțional, asa ca masura exmatricularii va fi posibila doar…

- Biletele de tren se scumpesc de la 1 iulie. Prin urmare, o calatorie pe ruta Bucuresti - Constanta, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov va costa 54 de lei, de la 44,7 lei, de exemplu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romica Țociu are in spate o lunga cariera in spectacole de revista, producții de televiziune dar și o experiența bogata in sectorul comercial. La 60 de ani, pe langa activitatea sa artistrica, comicul a deschis aproape 10 localuri și terase estivale. Vedeta campioana in astfel de investiții, Romica…

- De luni incep lucrari de modernizare pe doua strazi din municipiul Cluj-Napoca, cartierul Grigorescu, in cadrul proiectului de modernizare și extindere a infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile raului Someș.