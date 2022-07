Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Israel au anunțat ca vaccinurile anti-COVID-19 pot fi administrate copiilor cu varste cuprinse intre sase luni si 5 ani, precizand ca decizia sa se bazeaza pe recomandarilor expertilor.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, miercuri, ca il provoaca pe ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, ca 1 iunie 2022 sa fie cand este declansata o actiune de sprijin la nivel national pentru introducerea educatiei pentru sanatate in scoli cat mai repede.

- Aproape toti copiii de la scolile din Varias si Gelu (sat apartinator comunei Varias) au participat marti, in ajunul zilei dedicate lor, la un cros. Manifestarea a devenit traditionala la Varias si se bucura de sprijinul autoritatilor locale. De la cei mai mici pana la cei din clasele terminale, copiii…

- Uniunea pentru Echitate și Sanatate bate alarma și spune ca la 11 februarie 2022 inițial și la 4 aprilie 2022 repetat, Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) a lansat concursul de finanțarea proiectelor de profilaxie a riscurilor de imbolnavire cu HIV și a riscurilor asociate consumului…

- Guvernul Romaniei a aprobat vineri un proiect de OUG care prevede ca incepand cu 1 iulie vaccinarea anti-covid se va putea face doar la medicii de familie, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii. Ordonanta de urgenta mai stabileste ca medicii de familie si medicii din ambulatoriul clinic…

- Vaccinarea antigripala se poate face foarte usor la nivelul farmaciilor cu circuit deschis, a declarat marti presedintele Comisiei de Sanatate din Senat, Adrian Streinu Cercel. In momentul de fata este si disponibilitate din partea unor lanturi de farmacii pentru a participa la programele de vaccinare.…

- Presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Prahova, Catalin Maguleanu, anunta ca, incepand cu anul 2020 si pana in prezent, 17 copii si 11 adulti cu boli foarte grave, care nu pot fi tratate in Romania, au fost trimisi prin CJAS Prahova la tratament in strainatate, in baza formularului…