Noul refugiu pentru turiştii europeni: Explozie de cereri Mauritius inregistreaza un aflux semnificativ de vizitatori din Europa, care incearca sa scape de valurile de caldura din timpul verii, proteste si consecintele razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Veniturile din turism generate de insula din Oceanul Indian au crescut cu aproape 70%, pana la 35,8 miliarde rupi (779 milioane de dolari) in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate recent de banca centrala. Pentru intregul an 2023, veniturile din turism sunt prognozate sa creasca cu 23%, pana la 80 de miliarde de rupii, a declarat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

