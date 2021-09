Incepand de ieri, Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București are un nou rector care vine de la Cluj, dar care, atenție, nu a absolvit aceasta instituție. Prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, comisarul șef de poliție Nicolae David Ungureanu a fost ieri debarcat de la șefia Academiei de Poliție Al. I. Cuza și in locul sau a fost numit doctorandul de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj Napoca, Claudiu Chindriș. Acesta nu a absolvit Academia de Poliție, fiind absolvent de facultate și masterat la UBB, și in decursul timpului a ocupat diverse funcții in SRI…