Noul punct de trecere a frontierei cu bacul dintre Romania si Ucraina a devenit operational

Stiri pe aceeasi tema

- Noul punct de trecere a frontieri cu bacul dintre Romania și Ucraina a devenit operațional, anunța, miercuri, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit MEDIAFAX.Conform sursei citate, miercuri,au tranzitat noul punct de trecere a frontierei cu bacul, de…

- Punctul de trecere a Dunarii cu bacul intre orasul Isaccea, judetul Tulcea, si localitatea Orlovka, regiunea Odessa, Ucraina, a fost deschis, miercuri dimineata, traficului de marfa, iar comisionarii vamali dau asigurari ca acesta va fi tranzitat in perioada imediat urmatoare. Lucrarile de amenajare…

- Italia a pierdut peste o jumatate de milion de locuitori in decurs de cinci ani, in contextul unei scaderi a nasterilor si unei cresteri a plecarilor in strainatate care nu sunt compensate de venirea unor straini, a anuntat luni Institutul National italian de Statistici ISTAT, care precizeaza ca…

- In scopul prevenirii raspindirii epidemiei de COVID-19, dar și ca raspuns la deciziile autoritaților din țarile vecine, incepind cu data de 14 martie și pina in prezent, a fost intrerupta activitatea mai multor puncte de trecere a frontierei cu Romania și Ucraina. Acestea ramin a fi inchise pe o perioada…

- In scopul prevenirii raspandirii epidemiei de COVID-19, dar și ca raspuns la deciziile autoritaților din țarile vecine, incepand cu data de 14 martie și pana in prezent, a fost sistata activitatea mai multor puncte de trecere a frontierei cu Romania și Ucraina.

- Continua haosul de la frontierele Romaniei, unde romanii așteapta cu orele sa intre sau sa iasa din țara. Aglomeratie in punctele de trecere a frontierei, si pentru autoturisme, si pentru camioane/ La Nadlac masinile asteapta 240 de minute pentru intrarea in Romania/ Pentru camioane, cea mai mare…

- Punctele de trecere a frontierei sunt aglomerate, marti, atat pentru circulatia autoturismelor, cat si pentru camioane. La PTF Nadlac, masinile asteapta 240 de minute pentru intrarea in Romania, in timp ce pentru iesire se asteapta 60 de minute. Pentru camioane, cea mai mare aglomeratie este la iesirea…

- Este haos la granița țarii. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au facut anunțul. Timpii de așteptare au crescut, iar cozile de la punctele de frontiera sunt infernale. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru Agerpres ca persoanele care intra în tara prin…