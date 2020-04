Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de 23 de zile, din Filipine, a murit din cauza infectarii cu COVID-19, noteaza Agerpres.Bebelusul, care se numara printre putinele cazuri raportate in lume de nou-nascuti decedati din cauza acestei boli, a murit pe 5 aprilie dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, insa rezultatul testului…

- Marți seara a fost confirmat de catre Ministerul Sanatații primul deces in randul personalului medical in urma infectarii cu noul coronavirus. Vestea a indoliat toate cadrele medicale! Este vorba despre un ambulanțier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. Barbatul…

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul corinavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava.Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie…

- Potrivit proiectului pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid - 19, "la decesul unui cadru medical, Ministerul Sanatatii acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces dupa caz un ajutor suplimentar…

- O batrana in varsta de circa 90 de ani, din comuna Bughea de Jos, este prima victima a noului virus din zona Muscel. Ea a fost internata joia trecuta in spital, avand si alte probleme de sanatate, iar sambata s-a confirmat infectarea. Femeia a decedat in dimineata zilei de luni, iar toata familia acesteia…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca un deces din cauza COVID-19, in Romania, bilanțul morților ajungand la 26.Citește și: 'ERAM FERICITI SI NU STIAM' - Editorial viral online, scris de un jurnalist spaniol „Barbat in varsta de 65 ani, din județul Timiș, cunoscut cu afecțiuni…

- Romania inregistreaza primul deces din cauza coronavirusului (COVID – 19). Este vorba despre un barbat in varsta de 67 de ani, din Filiași, care suferea și de alte afecțiuni. Barbatul se intorsese din Franța, unde fusese internat in urma unor probleme oncologice. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica,…

- Un barbat vaccinat a murit din cauza gripei, acesta fiind cel de-al treilea deces provocat de virusul gripal in tara noastra, in acest sezon. Informatia a fost confirmata de Ministerul Sanatatii. Barbatul avea 78 de ani, iar din cauza faptului ca suferea si de boli cronice, imunitatea sa a fost afectata,…