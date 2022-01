Noul protocol anti-Covid, piedici majore în administrarea antiviralelor Ultimul protocol de tratament Covid, emis de Ministerul Sanatații in ultimele zile ale anului 2021, pune aceleași restricții la administrarea antiviralelor pentru pacienți. Astfel, un antiviral nu poate fi prescris la domiciliu decat dupa ce bolnavul a ajuns la spital pentru evaluarea biologica și imagistica. Anticorpii monoclonali nu vor fi nici ei accesibili, dat fiind […] The post Noul protocol anti-Covid, piedici majore in administrarea antiviralelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

