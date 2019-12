Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele partinice".…

- Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici, fost ministru al Finantelor, a declarat ca nu stie ce asteapta guvernarea PNL cu bugetul pentru anul viitor, in conditiile in care a avut la dispozitie, de la Executivul Dancila, un proiect privind bugetul, anunța AGERPRES.Citește și: Codul Penal…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia de Studii Economice. "Il invit pe domnul Orban, pe domnul Citu pentru maine (vineri…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a depus un proiect de lege prin care urmarește prorogarea intrarii in vigoar a dispozițiilor privin pensionarea anticipata a magistraților pentru ianuarie 2021. Gorghiu susține ca, in acest moment, Romania nu-și permite o ieșire masiva a magistraților din sistem pentru…

- Florin Cițu, Ministrul propus al Finanțelor, se afla fața in fața cu ministrul demis, Eugen Teodorovici, in cadrul audierii din Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament. Acesta raspunde intrebarilor adresate de colegii lui parlamentari pe subiecte ce țin, printre altele, de programul de Guvernare…

- Ilan Laufer, fost ministru al IMM-urilor si coordonatorul programului Smart Start USA, prezinta un proiect pentru prosperitatea economica, sociala, educaționala și culturala a Romaniei. Fostul ministru susține ca aceasta lege va intoarce peste 200.000 de romani ANUAL in țara, adica 1.000.000 de romani…

- Senatul a adoptat, miercuri, propunerea legislativa initiata de ministrul demis al Finantelor, Eugen Teodorovici, prin care bacsisul incasat de la clienti in cazul serviciilor de restaurant sau bar este evidentiat distinct pe bonul fiscal, scrie Agerpres. "Prin bacsis se intelege orice suma…

- Banca Mondiala a revizuit estimarile privind cresterea economica a Romaniei. Prognoza e in favoarea tarii noastre. Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un…