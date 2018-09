Noul proiect de rectificare, mai optimist decat primul. Ce crede presedintele Consiliului Fiscal despre proiectia veniturilor?

Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- „Toata aceasta situatie a fost generata si propagata de mesajele si actiunile de incitare la nesupunere civica si haos transmise in spatiul public de liderii si reprezentantii partidelor din Opozitie. Resping cu fermitate orice agresiune impotriva unei femei care isi facea datoria de a asigura protectia…

- Economiștii critica dur promisiunile lui Liviu Dragnea, care spune ca pensiile se vor tripla. Soluția este absolut incredibila, spun aceștia. Și ne-ar aduce in situația Greciei. Oricat de populist ar fi, nu poate sa spuna așa ceva, a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal. E greu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, spune, intrebata daca crede ca este o coincidenta faptul ca legile justitiei, dar si prevederile privind abuzul in serviciu au fost modificate "pe repede inainte", in conditiile in care Liviu Dragnea este acuzat tocmai de aceasta infractiune, ca ea nu…

- Obsedat și dezechilibrat, un om care știe ca e vinovat și amenința pe toata lumea. Așa il descrie senatorul PNL Alina Gorghiu pe președintele PSD, Liviu Dragnea. Acesta a aparut la o emisiune de la Antena 3, unde l-a atacat violent pe președintele Klaus Iohannis. The post Liviu Dragnea simte fiorul…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și-a publicat declarația de avere. Conform declarațiilor de avere oficiale, veniturile lui Liviu Dragnea au crescut in 2018, fața de anul 2017, motivul fiind faptul ca acum are un salariu mai mare ca președinte al Camerei Deputaților, dar…

- SUPARAT…Seful social-democratilor vasluieni, Dumitru Buzatu, sustine ca, in opinia sa, nu exista alta cale decat suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta refuza sa aplice decizia Curtii Constitutionale a Romaniei, referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Buzatu…