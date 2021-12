Noul proiect de lege privind certificatul verde: 11 testări antigen/lună pentru orice angajat. Care sunt condițiile Certificatul verde nu va mai fi OBLIGATORIU daca timp de trei saptamani consecutive, rata de infectare scade, sau daca timp de 14 zile este mai mica de 1 la mie, potrivit proiectului depus de Ministerul Sanatații. Proiectul de lege va fi discutat luni in Guvern și apoi trimis in Parlament, pentru adoptarea sa inainte de […] The post Noul proiect de lege privind certificatul verde: 11 testari antigen/luna pentru orice angajat. Care sunt condițiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

