- Pe 9 și 10 iunie, municipiul Bacau și comuna Margineni vor avea apa cu program din cauza lucrarilor la interconectarea conductelor la Rezerva de Apa. Lucrarile trebuiau sa fie realizate in lunamartie dar au fost amanate din cuaza pandemiei. Compania Regionala de Apa Bacau a demarat, atat pe parcursul…

- Zonele metropolitane in interiorul carora cetatenii pot circula fara declaratie pe propria raspundere sunt teritoriul administrativ al Bucurestiului si al judetului Ilfov, respectiv teritoriul administrativ al municipiilor si o zona de 30 de kilometri in jurul acestor municipii, dar nu mai mult de limita…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe raza judetului pentru siguranta traficului rutier. In perioada 15-17 mai a.c., politisti rutieri si de ordine publica, impreuna cu jandarmi si politisti locali au actionat pe drumurile publice din judet pentru siguranta traficului…

- Deși Centrul județean de Transfuzii a primit un aparat de plasmafereza pentru tratamentul bolnavilor de COVID 19, acesta nu a fost pus, inca, in funcțiune pentru ca autoritațile nu au asigurat personalul care sa-l opereze. Aparatul ar fi trebuit sa extraga plasma din sangele pacienților de COVID 19…

- Deputatul PNL Bacau, Elena Haratau: „Guvernul rezolva problema deficitului de materiale sanitare și echipamente de protecție pentru medici, precum și necesarul maștilor obligatorii pentru populație” Președintele Klaus Iohannis a anunțat vestea mult așteptata de romani, respectiv incetarea starii de…

- Ce inseamna sa fii de fapt Prima Doamna afro-americana a Statelor Unite ale Americii? Care este povestea din spatele primei familii prezidențiale de culoare? Cartea “Povestea mea”, scrisa de Michelle Obama, cuprinde raspunsuri la aceste intrebari și la multe altele. Volumul a aparut in țara noastra…

- Dupa ce s-au confirmat 5 cazuri in total pe județ, alte 3 cazuri au fost confirmate pozitiv coronavirus și in Bacau. Acestea sunt internate in Secția de Boli Infecțioase. Toți 3 sunt adulți. Pe secție mai sunt internate și alte persoane (in jur de 10, dar dinamica se schimba de la o zi la alta), […]…

- La ora actuala, la nivelul judetului Bacau, 651 persoane sunt monitorizate la domiciliu de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Bacau, Numarul persoanelor aflate in carantina in spatiile special amenajate: 68. La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului…