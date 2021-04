Noul program cu servicii complete

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri cercetati de politisti pentru abuz de incredere si conducere fara permis Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, la data de 11 aprilie a.c., un barbat de 41 de ani, din comuna Prajesti ar fi lasat autoturismul si cheile unui angajat de la o vulcanizare din Bacau…

- La data de 10 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu au depistat in trafic, un barbat de 62 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism sub influenta alcoolului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat…

- Anvelopele de vara sunt special create pentru a-ți asigura protecție in sezonul cald. Acestea sunt fabricate dintr-un material rezistent, un amestec de cauciucuri care le face mai rigide, asigurand astfel o tracțiune superioara in zilele caniculare sau in zilele ploioase cand exista pericolul de acvaplanare.…

- Probabil viteza și neadaptarea acesteia la condițiile de trafic au produs, in aceasta dimineața, un accident in comuna Hemeiuș, sat Lilieci. In urma evenimentului rutier, un autoturism s-a rasturnat in curtea unul localnic și a ramas suspendat in plan vertical. Accidentul s-a soldat cu o singura victima,…

- Noul prefect al județului, Leonard Ioan Bulai (USR), a depus juramantul, impreuna cu Tudorița Lungu și Narcis Jitaru, ocupanții celor doua funcții de subprefect, ambii provenind din cadrul Partidului Național Liberal. Solemnitatea a fost atipica, Leonard Bulai, fost șef de cabinet al primarului Lucian…

- Seara trecuta, in jurul orelor 21.50, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat cu privire la faptul ca un barbat a agresat fizic doua persoane pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau. Jandarmii ajunși in scurt timp la adresa indicata au constatat ca cele sesizate se confirma, iar in urma verificarilor…

- Seara trecuta, in jurul orelor 21.50, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat cu privire la faptul ca un barbat a agresat fizic doua persoane pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau. Jandarmii ajunși in scurt timp la adresa indicata au constatat ca cele sesizate se confirma, iar in urma verificarilor…

- Lotul național de tineret pregatit de Relu Auraș va participa de azi la un turneu internațional in Serbia, pentru ca luna viitoare sa se antreneze alaturi de reprezentativa similara a Cubei, care va fi prezenta in Bacau intre 12 și 24 martie. Program incarcat pentru lotul național de box de tineret…