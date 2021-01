Noul primar din Marghita i-a pus serios la muncă pe beneficiarii de ajutor social. Cum arată acum orașul județului Bihor Marcel Sas-Adascalitii, noul primar din orașul Marghita, județul Bihor, i-a pus serios la munca pe asistații social. Edilul i-a trimis pe oameni sa faca curațenie in localitate și le-a transmis ca cine nu respecta programul de munca, va fi taiat de pe lista de ajutoare sociale, scrie ebihoreanul.Orașul Marghita a intrat in anul 2021 mai curat, dupa ce in ultimele doua luni, localnicii care primesc ajutoare sociale și sunt apți pentru munca au adunat gunoaiele din parcurile orasului, au maturat strazile si parcarile si au curatat santurile si rigolele. De asemenea, alaturi de angajatii primariei,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

