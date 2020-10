Stiri pe aceeasi tema

- "Am prostul obicei sa ma tin de cuvant. Mai ales cand ma iau cu politrucii. Fiindca au impresia ca toti sunt ca ei. Uite ca nu. Domnu’ Ciucu isi va incepe mandatul de primar cu un proces inconfortabil, fie si din punct de vedere al imaginii, desi nici banii lui nu ma incurca. Merg pe piata, nu sunt…

- Jurnalistul Victor Ciutacu (Romania TV) anunta ca l-a dat in judecata pe Ciprian Ciucu, primarul ales al Sectorului 6. Ciutacu isi anuntase intentia de a-l da in judecata pe Ciucu inca din 23 septembrie, cand liberalul l-a jignit intr-o postare pe Facebook."Am prostul obicei sa ma tin de cuvant.…

- Posta Romana si-a extins reteaua rutiera la nivel european prin inaugurarea unei noi curse auto, Bucuresti - Milano, informeaza miercuri compania.Potrivit unui comunicat al Postei Romane, noua ruta va asigura schimbul de trimiteri postale cu origine Italia si destinatie Romania. Primul transport…

- Nu doar Nicușor Dan este are prieteni interlopi, ci și cel cu care face echipa pentru București, Ciprian Ciucu, candidat la Primaria Sectorului 6. Ion Migdal, fratele lui Fane Spoitoru, a explicat, in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV, in ce consta ajutorul pe care il acorda lui Ciprian…

- Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a lansat o noua serie de critici la adresa companiei chineze Huawei, pe care o acuza ca incearca ”sa induca in eroare poporul roman” prin campania de propaganda…

- ostul președinte al Romaniei s-a bucurat nespus de intrarea in cursa pentru Primaria Capitalei a lui Calin Popescu Tariceanu. Basescu i-a promis, in direct la Digi 24, o „bataie” cu dedicație, astfel incat sa-i scoata politica din cap. „O sa-l bat de-o sa-l snopesc, pe el in mod special! O sa-i scot…

- Au fost colegi la Antena 3, iar acum au intrat in conflict. Radu Tudor și Victor Ciutacu au avut un schimb dur de replici, pe Facebook. Totul a plecat de la o postare a lui Victor Ciutacu, in care acesta facea referire la doi dintre invitații lui Radu Tudor, la ediția de miercuri a emisiunii "Punctul…

- S-a deschis un conflict intre doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania! Radu Tudor și Victor Ciutacu au avut un schimb de replici, pe Facebook. Totul a plecat de la o postare a lui Ciutacu, in care facea referire la doi dintre invitații lui Radu Tudor, la ediția de miercuri a emisiunii…