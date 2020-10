Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, inca primar in functie, pana la instalarea lui Dominic Fritz si a noilor consilieri locali, a prezentat o noua parcare amenajata de municipalitate, printre blocurile din zona Girocului.

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Samuel Fritz, a caștigat anul trecut 41.000 de euro. Banii i-au revenit din postura de angajat... The post Averea lui Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei, actionar la Netflix, Samsung și Siemens appeared first on Renasterea banateana .

- E prea devreme pentru a se discuta despre negocieri politice, nume de viceprimari, dar unul dintre acestia va fi sigur de la PLUS, a anuntat primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz. Deocamdata trebuie vazut ce se intampla in primarie, care e situatia aici, dar si la societatile din subordine. Sigur…

- Sarbatoare duminica seara in Piața Operei din Timișoara, unde noul primar Dominic Fritz și susținatorii sai celebreaza victoria. Candidatul USR-PLUS a fost intampinat cu aplauze de mulțime. Oamenii s-au adunat in Piața Operei dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea.„Ați spus ca nu putem caștiga?!…

- Primarul general Ion Ceban a venit explicații de ce in capitala sunt foarte puține locuri de parcare. Potrivit acestuia, conform unei decizii a CMC din anul 2010, au fost oferite peste 300 de terenuri pentru amenajarea locurilor pentru parcare in oraş, doar că intre timp pe toate aceste spaţii au…

- Candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Samuel Fritz, a susținut, miercuri, o conferința de presa in Parcul Civic - aflat teoretic in amenajare, dar unde nu s-a mai lucrat nimic dinainte de starea de urgența – in cadrul careia a expus planul lui pentru ca Timișoara sa redevina „orașul parcurilor…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara il acuza pe primarul Timișoarei ca ar fi inventat o noua regula pentru a pune piedici membrilor alianței in campania de strangere de semnaturi. Și nici nu ar fi prima oara...

- Consilierul local și fostul viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza este pentru demolarea garajelor din oraș! Acesta spune ca, deși avea și el un garaj inca din 1991, a fost de acord cu demolarea. Orza spune insa ca pe langa parcari, municipalitatea ar trebui sa se gandeasca și la amenajarea unor locuri…