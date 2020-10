Stiri pe aceeasi tema

- Ales pentru al patrulea mandat de primar al municipiului Dej, Morar Costan a depus astazi juramantul. Ceremonia s-a desfașurat intr-un cadru restrans, cu incepere de la ora 15:30, la Centrul Cultural ARTA. “Jur sa respect Constituția și legile țarii și sa fac cu buna credința tot ceea ce imi sta in…

- EDIL… Iulian Lazar, noul primar al comunei Muntenii de Jos, a intrat, de ieri, in „paine”, alaturi de noul Consiliu Local. In prezenta unui reprezentant al Institutiei Prefectului, edilul si consilierii au depus juramantul, asistati de unul dintre preotii din comuna. La preluarea mandatului, noul edil…

- Prefectul Radu Bud coordoneaza, incepand de astazi, 20 octombrie, ceremoniile de constituire ale Consiliilor Locale in cele 65 de unitați administrativ-teritoriale ale județului Satu Mare. Prima ceremonie deschisa de prefect astazi, la ora 12.00, a fost cea de constituire a Consiliului Local al comunei…

- Judecatoria Lugoj a validat in cursul zilei de joi mandatele alesilor locali. Magistratii au anuntat ca “au admis cererea formulata de petenta CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA NR. 2 MUNICIPIUL LUGOJ, cu sediul in Lugoj, jud. Timis. Dispune validarea mandatelor de consilieri locali ai Consiliului Local al Municipiului…

- Ceremonia de constituire a Consiliului Județean Alba are loc marți, incepand cu ora 14:00, in curtea interioara a Rectoratului Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Președintele Consiliului Județean Alba ales și validat, precum și consilierii județeni ale caror mandate au fost validate de…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a depus miercuri juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta, ceremonia desfasurandu-se fara sa fi fost anuntata in prealabil, potrivit Reuters. Ceremonia de investire, care in mod normal ar fi trebuit anuntata ca un eveniment…

- Ceremonia a fost organizata foarte subit si fara un anunt prealabil, in mod normal fiind un eveniment politic major in Belarus. Agentia de stat Belta a relatat ca Lukasenko si-a pus mana dreapta pe constitutie si a depus juramantul de investire in functie in cadrul unei ceremonii la care au participat…

- Astazi, 8 august 2020, de la ora 12.00, a avut loc investirea noului prefect al județului Bacau, domnul Ailenei Sorin-Gabriel, numit de prim-ministrul Ludovic Orban prin Hotararea de Guvern nr. 638/7 august 2020. Liviu Alexandru Miroșeanu și-a incetat mandatul de prefect al județului Bacau prin Hotararea…