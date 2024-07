Fostul sef al serviciilor de informatii olandeze Dick Schoof a fost investit, astazi, prim-ministru al Tarilor de Jos. El va conduce un guvern de coalitie de dreapta, insarcinat sa puna in aplicare politica de imigratie „cea mai stricta vazuta vreodata” de aceasta tara. La peste sapte luni dupa victoria electorala rasunatoare a liderului extremei drepte […] The post Noul prim-ministru olandez, Dick Schoof, și-a prezentat guvernul appeared first on Puterea.ro .