- Noul prim-ministru al Chinei, Li Qiang, a denuntat luni „incercuirea" si „represiunea" SUA impotriva tarii sale, dar a indemnat totodata la cooperare intre cele doua mari puteri ale lumii, pentru realizarea unor „lucruri marete" impreuna, relateaza agentiile de presa internationale.

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a nominalizat, sambata, pe Li Qiang pentru a deveni premier, in cadrul reuniunii anuale a Parlamentului chinez, care se desfaoara pana luni, relateaza The Guardian, citat de news.ro.Li Qiang, in varsta de 63 de ani, fostul sef al Partidului Comunist din Shanghai,…

- Xi Jinping a obtinut vineri al treilea mandat de presedinte al Chinei, dupa votul oficial al parlamentului. A devenit astfelcel mai puternic lider al tarii dupa mai multe generatii. A primit 2.952 voturi pentru, zero impotriva, zero abtineri. Rezultatul votului deputatilor, anuntat cu putin timp inainte…

- Xi Jinping a obtinut vineri un istoric al treilea mandat de presedinte al Chinei, dupa votul oficial al parlamentului, punctul culminant al unei ascensiuni care l-a vazut devenind cel mai puternic lider al tarii dupa mai multe generatii, comenteaza AFP. Rezultatul votului deputatilor, anuntat cu putin…

- Noul ministru de externe al Chinei, Qin Gang, a avertizat marți ca „un conflict și o confruntare” cu Statele Unite sunt inevitabile, daca Washingtonul nu iși schimba cursul. Declarațiile, care vadesc o atitudine agresiva fața de politicile SUA, au fost facute la prima sa conferința de presa in noul…

- Noul ministru de Externe al Chinei, Qin Gang, a avertizat marți ca o „confruntare" cu Statele Unite este inevitabila daca Washingtonul nu iși schimba cursul, criticand sever politicile SUA, conform CNN.

- Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a facut, joi, in cadrul unei sedinte publice a Consiliului de Securitate al ONU (CSNU), un apel la comunitatea internationala pentru a avea toleranța zero in lupta impotriva terorismului. Partea chineza a constatat ca in raportul prezentat de secretarul…

- Ministrul sarb de externe Ivica Dacic a declarat miercuri ca noua rezolutie a Parlamentului European (PE) care cere Belgradului sa se alinieze la politica externa a UE este „un alt exemplu de ipocrizie enorma”.