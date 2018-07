Stiri pe aceeasi tema

- Andre Manuel Luis Obrador a caștigat alegerile din Mexic, potrivit rezultatelor preliminare, la finalul unei campanii sangeroase, in care peste 130 de candidați au fost uciși. Andres Manuel Luis Obrador a caștigat scrutinul cu peste 53% din intențiile de vot, urmand sa fie primul șef de stat din Mexic…

- Alec Baldwin este sigur ca l-ar invinge pe Donald Trump la alegerile din 2020 daca s-ar hotari sa se inscrie in cursa electorala pentru fotoliul de la Casa Alba, scrie Press Association citat de Agerpres. In timpul unei emisiuni de la radio, actorul, care s-a facut remarcat in ultimul an pentru interpretarea…

- Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare".Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe…

- O noua infrangere in justitie pentru presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Un judecator din New York a decis ca liderul de la Casa Alba incalca prima lege in stat, Constitutia, atunci cand le blocheaza accesul la contul lui de Twitter celor care il critica.

- ”Din 21 aprilie, Coreea de Nord nu va mai efectua teste nucleare si nu va mai lansa rachete balistice intercontinentale. Coreea de Nord va inchide un centru nuclear din nordul tarii pentru a demonstra angajamentul fata de promisiunile asumate”, a declarat Kim Jong-un, citat de agentia de presa nord-coreeana…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania este solidara cu actiunile aliantei SUA, Marea Britanie si Franta, care a lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria. Seful statului reitereaza condamnararea atacului cu arme chimice al ui Bashar-al-Assad asupra populatiei…

- ”Intre 2.000 si 4.000 de militari” a anuntat presedintele american Donald Trump ca vrea sa fie mobilizati la frontiera cu Mexicul in vederea opririi imigratiei clandestine, in timp ce omologul sau mexican denunta ”atitudinile amenintatoare” ale miliardarului, relateaza AFP conform News.ro . Este pentru…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat pe omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, luni, pentru realegerea sa in functia de presedinte, reafirmand importanta parteneriatului strategic intre SUA si Egipt, a anuntat Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.