Stiri pe aceeasi tema

- Trei ministri americani - printre care seful diplomatiei SUA Mike Pompeo -, precum si ginerele presedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor avea o intrevedere vineri cu presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, in modesta sa locuinta care ii serveste ca birou

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat joi ca il va invita pe Donald Trump la ceremonia de investitura, pe 1 decembrie, informeaza AFP. "Il vom invita, suntem tari vecine, avem relatii economice, comerciale, legaturi de prietenie, de cooperare. Avem 3180 de kilometri…

- Noul presedinte al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a afirmat ca nu isi doreste garzi de corp, in ciuda faptului ca acesta doar ce a fost ales presedinte intr-o tara in care conflictele din jurul drog...

- Noul presedinte al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, spera sa aiba relatii bune cu Statele Unite. Oficialul a declarat ca la scurt timp dupa ce a fost desemnat invingator al cursei electorale a fost felicitat de omologul sau american, Donald Trump.

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat luni ca i-a propus presedintelui american, Donald Trump, in cursul unei discutii telefonice, "sa reduca migratia" si sa "imbunatateasca securitatea", relateaza AFP. "Am primit un apel telefonic de la Donald Trump si am vorbit timp…

- Noul presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a fost felicitat de omologul sau american Donald Trump si de premierul canadian Justin Trudeau, dupa victoria clara obtinuta de candidatul de stanga i...

- Lopez Obrador, un nationalist de stanga, ar urma sa devina noul presedinte al Mexicului, a doua cea mai mare economie din America Latina, conform exit poll-urilor de duminica noaptea, scrie The Guardian potrivit News.ro . Andres Manuel Lopez Obrador, barbatul in varsta de 64 de ani care este cunoscut…

- Mexicanii sunt așteptați duminica la urne pentru a vota la un scrutin a carui campanie electorala a fost marcata de numeroase crime. Peste 130 de politicieni au fost uciși in timpul campaniei, fiind vizați in special candidatii care au aspirat la mandate locale, in special posturi in municipalitati,…