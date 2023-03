Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Gheorghe Voicu și Andrei Nicolescu, reprezentanții RedandWhite (noul acționar majoritar de la Dinamo), au organizat luni o conferința de presa, in care au oferit primele detalii despre ce urmeaza pentru gruparea bucureșteana.

- Tribunalul București a respins marți, 13 decembrie, planul de reorganizare modificat al societații Dinamo 1948 S.A., propus de administratorul judiciar Razvan Zavaleanu. Formația din Ștefan cel Mare a facut apel, iar acesta se va judeca pe data de 26 aprilie. Ce presupunea planul de reorganizare care…

- Mijlocașul Sorin Straila, ajuns la 36 de ani, a semnat iarna aceasta cu CS Dinamo, clubul sprijinit de Ministerul de Interne, care evolueaza in Liga 3. Venit de la CS Focșani, tot din cel de-al treilea eșalon, jucatorul trecut pe la FCSB, Astra, Dinamo sau UTA a vorbit despre planurile sale de viitor,…

- In timp ce administratorii lui Dinamo se contreaza pe tema refacerii Planului de reorganizare modificat, respins de instanța, Dorin Șerdean iși pregatește revenirea la club. Procedura de repunere in funcție a lui Dorin Șerdean va incepe in zilele urmatoare. ”Sunt niște pași procedurali de facut și va…

- Florin Raducioiu (52 de ani), fostul team-manager al lui Dinamo, a avut un discurs dur la adresa conducerii clubului din „Ștefan cel Mare”. Component al „Generației de Aur”, Florin Raducioiu a spus ca ar fi mai bine ca ar fi mai bine ca Dinamo sa inceapa de la zero, deoarece „s-a facut mai mult rau…

- Dinamo are probleme uriașe. Gruparea de fotbal din „Ștefan cel Mare” a depus la tribunal un nou plan de reorganizare doar ca aceasta a fost respins de judecatorul sindic. Pentru oficialii clubului urmeaza cateva zile infernale, iar daca strategia nu da roade se poate ajunge chiar la faliment. Lovitura…