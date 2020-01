Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Guatemalei, Alejandro Giammattei, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice ale tarii sale cu guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Rupem definitiv relatiile cu guvernul din Venezuela", a declarat seful statului jurnalistilor, inainte…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a respins marti o propunere privind un 'acord Trump' care sa rezolve criza in dosarul nuclear al Teheranului, afirmand ca este vorba despre o oferta 'ciudata' si criticandu-l pe presedintele american Donald Trump pentru ca isi incalca permanent promisiunile,…

- Cei șase politicieni înscriși în cursa pentru obținerea nominalizarii din partea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale de anul acesta din Statele Unite au participat marți seara la o dezbatere televizata în statul Iowa, informeaza Mediafax citând Reuters.…

- Conform sursei citate, "Daca vor continua cu incalcarea acordului de la Viena, atunci da, intr-o perioada scurta de timp, intr-un an sau doi, ar putea avea acces la o arma nucleara", a declarat Le Drian pentru postul RTL, citat de Reuters. Ministri de Externe din statele UE urmeaza sa aiba…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat marți ca era "mai mult decât clar" ca un atac pus la cale de generalul iranian Qassem Soleimani urma sa fie executat în termen de câteva zile, mai degraba decât în câteva saptamâni, relateaza…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este deschis la negocieri cu Statele Unite in legatura cu un schimb amplu de prizonieri intre cele doua țari, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca decizia democratilor din Camera Reprezentantilor de a avansa cu procedura de destituire lansata impotriva sa semnalizeaza faptul ca va deveni o chestiune de rutina ca viitorii presedinti ai Statelor Unite sa se confrunte cu amenintari cu destituirea…

- Autoritațile de la Moscova iau in considerare trimiterea unei delegații formate din specialiști in economie in Venezuela pentru a ajuta autoritațile de la Caracas in negocierile cu creditorii internaționali, a anunțat Serghei Storchak, adjunctul ministrului rus de Finanțe, potrivit Reuters, potrivit…