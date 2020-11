Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica La nici doua saptamani de la momentul depunerii juramantului, noul șef al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a reușit “performanța” de a propune modificarea organigramei CJ și desființarea unor direcții din subordinea autoritații județene! Acesta a simțit nevoia sa invite ieri…

- Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, unitate sanitara aflata intr-o situatie dificila ca urmare a supraaglomerarii si lipsei de personal, are un nou manager, in persoana medicului Bogdan Bica, fost director al Directiei de Sanatate Publica, anunța news.ro. Anuntul oficial privind numirea lui Bogdan…

- Ionel Bogdan, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean, președinte al PNL Maramureș și secretar de stat in cadrul Cancelariei Prim-ministrului, susține ca:„ Din cauza felului dezastruos in care a fost condus județul in ultimii 30 de ani, Maramureșul este astazi un loc din care se pleaca.…

- Candidatul PNL – USR – PLUS pentru presedintia Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, sustine ca recent incheiatul Congres PSD reprezinta o lovitura dura data de noua conducere a social-democratilor organizatiei judetene prahovene. In opinia liberalului, Marcel Ciolacu a spus „Adio, PSD”…

- Organizațiile județene ale PNL, USR și PLUS au depus listele comune de candidați și semnaturile necesare pentru alegerile locale din 27 septembrie. Ținta este alegerea lui Iulian Dumitrescu in funcția de Președinte al Consiliului Județean Prahova și asigurarea unei majoritați PNL-USR-PLUS in CJ,…