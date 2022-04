Companiile ucrainene sunt interesate sa isi mute productia in Bulgaria din cauza razboiului din Ucraina, a declarat noul presedinte al Camerei de comert si industrie bulgaro-ucrainene, Lilia Ivanova, intr-un interviu pentru BTA. Lilia Ivanova, care anterior a fost adjunctul ministrului bulgar al Economiei, a precizat ca organizatia va oferi sprijin companiilor ucrainene, adaugand ca in cazul in care doresc sa isi mute activitatile in Bulgaria vor trebui sa se inregistreze ca entitati de business si sa isi deschida un birou in Bulgaria. Acele companii care vor sa obtina asistenta in cadrul programelor…