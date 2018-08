Noul premier pakistanez anunță o politică reformatoare Fostul campion de cricket Imran Khan a tinut duminica seara primul sau discurs in calitate de premier al Pakistanului, anuntand o serie de reforme care urmaresc reducerea coruptiei si favorizarea dezvoltarii intr-o tara aflata in crestere economica, dar cu inegalitati uriase, relateaza AFP preluata de Agerpres.

Timp de peste o ora, el a repetat promisiunile sale de campanie, in special instaurarea unui stat-providenta islamic. El a abordat, de asemenea, unele probleme rar evocate de prim-ministrii pakistanezi, ca lupta impotriva abuzurilor sexuale asupra copiilor sau schimbarile climatice.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier al Pakistanului, Imran Khan, a depus sambata juramantul in cadrul unei ceremonii organizate in capitala Islamabad, preluand oficial conducerea tarii dupa victoria partidului sau in alegerile legislative din 25 iulie, relateaza AFP si Reuters. Fostul campion de cricket, in varsta de 65 de…

- Fostul campion de cricket Imran Khan a fost ales vineri prim-ministru al Pakistanului, in urma unui vot al Adunarii Nationale rezultate dupa alegerile din 25 iulie, castigate de partidul sau, transmite agerpres.ro.

- Fostul campion de cricket Imran Khan a fost ales vineri prim-ministru al Pakistanului, in urma unui vot al Adunarii Nationale rezultate dupa alegerile din 25 iulie, castigate de partidul sau, transmite AFP. In varsta de 65 de ani, Imran Khan obtinut 176 de voturi in Adunarea Nationala, cu patru voturi…

- Imran Khan, nominalizat pentru functia de premier al Pakistanului, a indemnat la relatii bazate pe incredere cu SUA, dupa ce acestea au fost afectate de acuzatiile Washingtonului conform carora Islamabadul ii ajuta pe insurgentii islamisti in razboiul din Afganistan, acuzatii pe care Pakistanul le respinge,…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, si fiica acestuia, Maryam, au fost arestati vineri la sosirea in tara, pe aeroportul din Lahore, informeaza DPA. Cei doi au fost condamnati saptamana trecuta, in contumacie, la pedepse cu inchisoarea de zece, respectiv opt ani, pentru coruptie. Fostul prim-ministru…

- Fostul premier sud-coreean Kim Jong-pil, fondator al redutabilei agentii de spionaj din Coreea de Sud, KCIA, a decedat sambata, la Seul, la varsta de 92 de ani, transmit agentiile de presa internationale. Kim Jong-pil a fost unul dintre liderii taberei conservatoare de pe scena politica sud-coreeana.…

- Tehnocratul Carlo Cottarelli a renuntat, joi seara, la mandatul de a forma guvernul Italiei, in contextul in care partidele Miscarea Cinci Stele si Liga Nordului au anuntat un nou acord guvernamental, care ii va fi prezentat presedintelui Sergio Mattarella, potrivit mediafax.