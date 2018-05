Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat duminica la formarea unui guvern, transmit agentiile internationale de presa, citand un oficial din cadrul presedintiei tarii.Anterior, Conte a prezentat lista ministrilor presedintelui Sergio Mattarella, insa acesta a respins propunerea…

- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat duminica la formarea unui guvern, transmit agentiile internationale de presa, citand un oficial din cadrul presedintiei tarii. Giuseppe Conte, 53 un jurist fara experienta politica, a fost desemnat miercuri, dar trebuia sa confirme…

- Paolo Savona, un eurosceptic convins, in varsta de 81 de ani, cu o indelungata experienta politica si in economie, autorul a numeroase lucrari, care s-a remarcat adesea prin pozitii impotriva zonei euro, a fost refuzat de președintele Italiei, Sergio Mattarella, sa ocupe funcția de ministru de Finanțe…

- In ciuda recomandarilor pe care presedintele Sergio Mattarella i le-a facut lui Giuseppe Conte, caruia i-a cerut un guvern pro-european, Matteo Salvini a inceput deja sa sfideze Europa. Liderul partidului Liga Nordului a evocat numele lui Paolo Savona, un economist antieuro, pe care coalitia formata…

- Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga Nordului (extrema-dreapta) negociaza formarea unei aliante guvernamentale in Italia, pentru a evita convocarea alegerilor parlamentare anticipate.Dupa intrevederea cu presedintele tarii, Sergio Mattarella, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea…

- Luigi Di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele din Italia (M5S), a cerut, luni, organizarea unor noi alegeri parlamentare in luna iunie pentru a depasi impasul politic cauzat de esecul partidelor de a forma o coalitie guvernamentala dupa alegerile din luna martie, relateaza site-ul Politico.eu.…

- Luigi Di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, si Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului, de extrema dreapta), considerati drept noii conducatori ai politicii italiene, au declarat ca negocierile pentru guvern incep…

- "Am decis sa demisionez din functia de lider al Partidului Democrat. Este necesar sa deschidem o noua pagina", a declarat Matteo Renzi intr-un discurs rostit luni seara. Partidul Democrat, aflat la guvernare in prezent, a obtinut un scor de doar 18,5% in urma scrutinului legislativ desfasurat…