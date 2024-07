Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier britanic Keir Starmer a anuntat in mod oficial, dupa ce s-a instalat la Downing Street, alcatuirea Guvernului, dupa ce a promis o politica a ”schimbarii” care sa permita ”reconstructia” regatului, informeaza News.ro.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și președintele american, Joe Biden, au discutat telefonic cu noul premier britanic, Keir Starmer, pentru a-l felicita dupa victoria laburistilor in alegerile legislative din Regatul Unit. Zelenski i-a multumit pentru ca a reafirmat „sprijinul sau de neclintit”…

- Președintele SUA Joe Biden l-a felicitat vineri, intr-o convorbire telefonica, pe noul premier britanic Keir Starmer.Starmer a fost investit, vineri, in funcție, de Regele Charles al III-lea, dupa victoria...

- Victoria Starmer, sotia noului prim-ministru britanic Keir Starmer, apare rar in fata fotografilor. Ea este, mai presus de toate, hotarata sa pastreze viata privata a familiei sale si, in ciuda intrarii sale la Downing Street 10, intentioneaza sa isi continue activitatea in serviciul de sanatate publica,…

- Keir Starmer s-a prezentat drept un lider in favoarea „stabilitații și moderației” care va reconstrui Marea Britanie, in timp ce s-a adresat și celor care nu au votat pentru laburisti cu promisiunea ca va sluji intreaga țara, relateaza The Guardian.

- Keir Starmer este pe cale sa devina urmatorul prim-ministru al Marii Britanii. „Astazi, Marea Britanie poate incepe un nou capitol”, a spus Starmer, joi, 4 iulie, la stratul alegerilor legislative. „O noua era a speranței și oportunitaților dupa 14 ani de haos și declin.”

- John Swinney, care a devenit in aceasta saptamana prim-ministru al Scotiei, a declarat vineri pentru SkyNews ca el crede ca tara sa s-ar putea desparti de restul Regatului Unit in cinci ani, nemultumirile fiind legate de Brexit si de criza costului vietii, noteaza news.ro.

- Fostul premier Boris Johnson nu a putut vota deoarece nu a avut act de identitate valid. El a incercat sa voteze intr-o secție din South Oxfordshire, dar nu a avut un act cu fotografie, așa cum stabilește o lege impusa in timpul mandatului sau. Johnson a revenit la secție cu un act valabil, informeaza…