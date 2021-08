Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gradinițele vor ramane deschise pana la pragul de 6 la mie de infectare cu noul Coronavirus, in anul școlar care incepe in 13 septembrie 2021, s-a discutat astazi in ședința de la Guvern, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-o conferința susținuta la Palatul Victoria și citat…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a extins vineri lockdownul national in conditiile in care numarul noilor cazuri de COVID-19 a sporit in ultimele zile in Noua Zeelanda, relateaza Reuters, citat de agerpres. Initial, lockdownul decretat marti in Noua Zeelanda, primul in ultimele 15 luni, urma…

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, care recompenseaza cele mai bune productii din industria de televiziune americana, a fost mutata in aer liber din cauza temerilor crescande legate de pandemia de coronavirus, au anuntat marti organizatorii, potrivit Reuters. Gala, care va avea loc…

- Pandemia de coronavirus care s-a instalat la inceputul anului trecut continua sa puna mari probleme desfașurarii celor mai mari competiții sportive. Daca la Campionatul European de Fotbal s-a vazut o ușoara revenire la normalitate, prin prezența unui anumit procent de suporteri in tribune, nu același…

- Centrul de Informare și Promovare Turistica al municipiului Piatra Neamț, inaugurat cu mare fast la inceputul anului 2016 și care a costat 450.000 lei, iși va restrange activitatea din cauza numarului prea mic de turiști care ne viziteaza orașul. Pe fondul crizei din domeniul HoReCa, dar și din cauza…

- Pandemia de Coronavirus nu și-a facut simțita prezența doar din punct de vedere al sanatații, ci și-a lasat puternic amprenta și asupra economiei de la nivel global. In acest context, mulți oameni care au fost concediați s-au vazut in imposibilitatea de a se intreține, iar accesarea unui credit de nevoi…

- Romania a ramas corigenta din cauza actualului guvern la capitolul PNRR, afirma eurodeputatul PSD Victor Negrescu: „In timp ce deja 12 state europene au inceput implementarea planurilor lor de redresare,...

- Mijlocasul brazilian Paulinho a parasit clubul chinez Guangzhou FC, de opt ori campion al Superligii Chinei, dupa ce si-a reziliat contractul pe cale amiabila, anunta Reuters, potrivit Agerpres. Guangzhou a precizat ca acordul cu Paulinho, fost jucator la Barcelona, a fost anulat cu doi ani…